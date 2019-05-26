"Спартак" установил клубный антирекорд по количеству забитых голов

В Премьер-лиге сезона-2018/19 футболисты "Спартака" забили 36 мячей — это худший показатель в российской истории клуба.

Прежний антирекорд был установлен в 2003 году, когда столичная команда забила 38 голов в чемпионате. Тогда "Спартак" занял 10-е место.

В сезоне-2016/17, когда "Спартак" стал чемпионом, красно-белые забили 46 голов. Следующий сезон клуб завершил с 51 голом на 3-м месте.

В заключительном матче этого сезона "Спартак" проиграл "Оренбургу" (0:2) и финишировал на 5-м месте.

Sport24.ru
Теги: Спартак
Вчера, 23:25
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