"Спартак" установил клубный антирекорд по количеству забитых голов

В Премьер-лиге сезона-2018/19 футболисты "Спартака" забили 36 мячей — это худший показатель в российской истории клуба.Прежний антирекорд был установлен в 2003 году, когда столичная команда забила 38 голов в чемпионате. Тогда "Спартак" занял 10-е место.В сезоне-2016/17, когда "Спартак" стал чемпионом, красно-белые забили 46 голов. Следующий сезон клуб завершил с 51 голом на 3-м месте.В заключительном матче этого сезона "Спартак" проиграл "Оренбургу" (0:2) и финишировал на 5-м месте.