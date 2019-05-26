Владимир Федотов - о том, останется ли он в "Оренбурге": будем разговаривать, решаю не я

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Спартаком" (2:0) в заключительном туре РПЛ высказался о своем будущем в клубе.

"Я такого нигде не говорил, что куда-то собирался уходить. Это все пока газеты. Будем разговаривать. Не от меня же зависит. Я говорю: я остаюсь. Вы рады, а, может быть, кто-то не рад. Не я решаю. У нас есть руководство, которое принимает решение", — сказал Федотов, которого спросили, хочет ли он остаться.

Федотов прямо отвечать на вопрос не стал, но дал понять, что хотел бы продолжить работу в "Оренбурге".

"Я не люблю скакать, не люблю бегать. Для меня это непросто, потому что новый коллектив, новая адаптация. К новому коллективу нужно привыкать, нужно людей обращать в свою веру. Это грандиозный труд — снова лепить команду. Мы здесь в начале пути, и хотелось бы продолжить это поступательное движение всем вместе", - цитирует Федотова Sport24.ru.
Теги: Федотов Оренбург
Вчера, 23:58
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