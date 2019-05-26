"Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку: поставленные цели не достигнуты...

"Спартак" на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19."Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал "Спартак" на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!" - говорится в сообщении.