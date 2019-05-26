"Локомотив" ведет с Денисовым переговоры

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе кратко подвел итоги сезона-2018/19 для команды.

– А какова ситуация с Денисовым?

– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей неделе будут какие-то новости.

– Есть вариант, что он может остаться в "Локомотиве"?

– На следующей неделе новости будут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 01:10
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