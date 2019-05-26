"Локомотив" ведет с Денисовым переговоры
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе кратко подвел итоги сезона-2018/19 для команды.
– А какова ситуация с Денисовым?
– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей неделе будут какие-то новости.
– Есть вариант, что он может остаться в "Локомотиве"?
– На следующей неделе новости будут.
"Спорт-Экспресс"
– А какова ситуация с Денисовым?
– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей неделе будут какие-то новости.
– Есть вариант, что он может остаться в "Локомотиве"?
– На следующей неделе новости будут.
"Спорт-Экспресс"