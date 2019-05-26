Головин посетил матч ЦСКА – "Крылья Советов"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Крылья Советов" (6:0).

"Сегодня на игре ЦСКА - "Крылья" было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Теги: Головин ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 08:07
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