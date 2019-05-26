Головин посетил матч ЦСКА – "Крылья Советов"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Крылья Советов" (6:0).
"Сегодня на игре ЦСКА - "Крылья" было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Сегодня на игре ЦСКА - "Крылья" было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Сегодня на игре #ЦСКАкрылья было много дорогих красно-синим сердцам людей ? Всегда рады видеть, Голова! ?? pic.twitter.com/wN9fpI7Jci— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2019