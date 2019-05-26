Родолфу войдет в тренерский штаб "Ахмата"

Бразильский защитник "Ахмата" Родолфу войдет в тренерский штаб команды. Он завершил карьеру игрока по окончании сезона.К новым обязанностям Родолфу приступит в середине июня, во время летних сборов. 36-летний бразилец в завершившемся сезоне провел 11 матчей за "Ахмат" и забил один мяч.