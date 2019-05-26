Родолфу войдет в тренерский штаб "Ахмата"

Бразильский защитник "Ахмата" Родолфу войдет в тренерский штаб команды. Он завершил карьеру игрока по окончании сезона.

К новым обязанностям Родолфу приступит в середине июня, во время летних сборов. 36-летний бразилец в завершившемся сезоне провел 11 матчей за "Ахмат" и забил один мяч.

"Ахмат"
Теги: Родолфу Ахмат
Сегодня, 09:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама