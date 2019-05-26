Злоумышленники украли 520 тысяч евро, которые "ПСЖ" заплатил "Боке Хуниорс" за Паредеса после перехода из "Зенита"
Началось расследование по делу о пропаже средств, предназначенных "Боке Хуниорс".
"ПСЖ" должен был заплатить аргентинскому клубу за воспитание полузащитника Леандро Паредеса. Предыдущим клубом футболиста был "Зенит".
"ПСЖ" должен был заплатить "Боке" 1,3 миллиона евро. До 6 марта должен был прийти первый транш в 520 000 евро. "Бока" при этом заявила, что оплата не поступила.
В ходе разбирательств стало известно, что деньги не поступили на счет "Боки Хуниорс", а оказались на счету в Мексике. Полиция будет выяснять, как это произошло, сообщает Infobae. Скорее всего, деньги были похищены хакерами при проведении перевода.
"ПСЖ" должен был заплатить аргентинскому клубу за воспитание полузащитника Леандро Паредеса. Предыдущим клубом футболиста был "Зенит".
"ПСЖ" должен был заплатить "Боке" 1,3 миллиона евро. До 6 марта должен был прийти первый транш в 520 000 евро. "Бока" при этом заявила, что оплата не поступила.
В ходе разбирательств стало известно, что деньги не поступили на счет "Боки Хуниорс", а оказались на счету в Мексике. Полиция будет выяснять, как это произошло, сообщает Infobae. Скорее всего, деньги были похищены хакерами при проведении перевода.