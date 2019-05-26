Злоумышленники украли 520 тысяч евро, которые "ПСЖ" заплатил "Боке Хуниорс" за Паредеса после перехода из "Зенита"

Началось расследование по делу о пропаже средств, предназначенных "Боке Хуниорс"."ПСЖ" должен был заплатить аргентинскому клубу за воспитание полузащитника Леандро Паредеса. Предыдущим клубом футболиста был "Зенит"."ПСЖ" должен был заплатить "Боке" 1,3 миллиона евро. До 6 марта должен был прийти первый транш в 520 000 евро. "Бока" при этом заявила, что оплата не поступила.В ходе разбирательств стало известно, что деньги не поступили на счет "Боки Хуниорс", а оказались на счету в Мексике. Полиция будет выяснять, как это произошло, сообщает Infobae. Скорее всего, деньги были похищены хакерами при проведении перевода.