Артем Дзюба: уход из "Спартака"? Знал, что всё сделал правильно
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал о своём переходе в стан сине-бело-голубых в 2015 году из "Спартака".
"Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики "Спартака", кто мечтал о чемпионстве 16 лет, у кого уже дети выросли, - они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам - никакой злости у меня два года назад не было. И вообще никакого сожаления, что ушёл из "Спартака" и оказался в "Зените". Я знал, что всё сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и "Спартак" выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть всё сделал верно", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
"Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики "Спартака", кто мечтал о чемпионстве 16 лет, у кого уже дети выросли, - они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам - никакой злости у меня два года назад не было. И вообще никакого сожаления, что ушёл из "Спартака" и оказался в "Зените". Я знал, что всё сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и "Спартак" выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть всё сделал верно", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".