"Рубин" предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз
Руководство "Рубина" предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы почти в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро, сообщает "Бизнес Online".
Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.
В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.
На данный момент Бердыев получает в "Рубине" 3 миллиона евро в год. Все игроки команды получают 6 миллионов в год.
Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.
В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.
На данный момент Бердыев получает в "Рубине" 3 миллиона евро в год. Все игроки команды получают 6 миллионов в год.