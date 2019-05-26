"Рубин" предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз

Руководство "Рубина" предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы почти в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро, сообщает "Бизнес Online".

Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.

В казанском клубе настраиваются на уход специалиста. Спонсорам не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.

На данный момент Бердыев получает в "Рубине" 3 миллиона евро в год. Все игроки команды получают 6 миллионов в год.
Теги: Бердыев Рубин
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