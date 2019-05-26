Гендиректор "Ахмата": оценка сезона? Не все удалось, так что четыре с минусом
Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне.
"Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.
Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.
Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать", - цитирует Айдамирова ТАСС.