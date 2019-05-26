Гендиректор "Ахмата": оценка сезона? Не все удалось, так что четыре с минусом

Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне.

"Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.

Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Теги: Ахмат Айдамиров
Сегодня, 12:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама