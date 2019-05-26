Властимил Петржела: Комличенко - отличный бомбардир, так много в Чехии давно никто не забивал

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил игру российского форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

"Комличенко - отличный бомбардир, так много в Чехии давно никто не забивал. Он крупный парень и отлично пользуется своими физическими данными: хорошо играет головой, борется. Но, честно говоря, в последнее время мне не очень нравится, как играет Николай. Бывает, его просто не видно на поле, он постоянно ждёт мяча в чужой штрафной. Не знаю, с чем это связано, может быть, со звёздной болезнью", - цитирует Петржелу "Известия".
Теги: Петржела Комличенко Зенит
Сегодня, 13:17
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