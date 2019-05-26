Динияр Билялетдинов: в России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты
Бывший футболист "Эвертона" Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты пока не готовы к переезду в клубы из ведущих европейских чемпионатов.
"В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов — это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу.
Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу", — цитирует Билялетдинова ТАСС.
"В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов — это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу.
Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу", — цитирует Билялетдинова ТАСС.