"Локомотив" ушел в отпуск до 18 июня

Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" будут находиться в отпуске до 18 июня.

20-го числа "Локо" отправится на сборы в Австрию.

"18-го числа команда пройдет медосмотр и 20 июня отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля. О контрольных матчах мы сообщим позднее", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Локомотив
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