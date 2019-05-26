"Локомотив" ушел в отпуск до 18 июня
Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" будут находиться в отпуске до 18 июня.
20-го числа "Локо" отправится на сборы в Австрию.
"18-го числа команда пройдет медосмотр и 20 июня отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля. О контрольных матчах мы сообщим позднее", - говорится на официальном сайте клуба.
20-го числа "Локо" отправится на сборы в Австрию.
"18-го числа команда пройдет медосмотр и 20 июня отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля. О контрольных матчах мы сообщим позднее", - говорится на официальном сайте клуба.