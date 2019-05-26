РПЛ с сезона-2020/21 ужесточит финансовые требования и требования по комфорту зрителей

Коммерческий директор РПЛ Евгений Савин сообщил, что лига, начиная с сезона-2020/21 ужесточит требования в клубам."Хотим увеличить требования по комфорту. Буквально вчера мы видели, какая хорошая атмосфера на стадионе "Динамо". Оказалось, что у бело-голубых очень много болельщиков, такого количества атрибутики я давно не видел. Мы будем стремиться к этому. Также РПЛ и РПЛ работают над изучением финансирования клубов. Может быть, к следующему сезону финансовые требования будут ужесточены. Чтобы мы знали, что клубы, которые планируют участвовать в РПЛ, знали, на какие деньги будут это делать", - сказал Савин.