Сергей Прядкин: РПЛ никогда не будет закрытой
Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что премьер-лига никогда не будет "закрытой" для других клубов.
"Точно могу сказать, что РПЛ никогда не будет закрытой. Более того, счтаем, что у нас есть все условия, чтобы клубы-члены РПЛ соответствовали всем требованиям, которые к ним предъявляются. И, могу сказать, ужесточение требований нашли отклики в клубах РПЛ", - цитирует Прядкина "СЭ".
"Точно могу сказать, что РПЛ никогда не будет закрытой. Более того, счтаем, что у нас есть все условия, чтобы клубы-члены РПЛ соответствовали всем требованиям, которые к ним предъявляются. И, могу сказать, ужесточение требований нашли отклики в клубах РПЛ", - цитирует Прядкина "СЭ".