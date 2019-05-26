Сергей Прядкин: РПЛ никогда не будет закрытой

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что премьер-лига никогда не будет "закрытой" для других клубов.

"Точно могу сказать, что РПЛ никогда не будет закрытой. Более того, счтаем, что у нас есть все условия, чтобы клубы-члены РПЛ соответствовали всем требованиям, которые к ним предъявляются. И, могу сказать, ужесточение требований нашли отклики в клубах РПЛ", - цитирует Прядкина "СЭ".
Теги: Прядкин
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