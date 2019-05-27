Сослан Таказов стал игроком "Тамбова"
Защитник Сослан Таказов перешел из "Армавира" в "Тамбов", сообщает официальный твиттер одноименного клуба.
"Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ", – написано в заявлении пресс-службы "Армавира".
"Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ", – написано в заявлении пресс-службы "Армавира".
Сослан Таказов подписал трудовое соглашение с «Тамбовом» @fctambov68 , ставшим победителем Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2018/19. Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ.#фкармавир #впередармавир #FCA pic.twitter.com/W9GtZ0aVha— ФК «Армавир» (@fcarmavir) May 26, 2019