Сослан Таказов стал игроком "Тамбова"

Сослан Таказов подписал трудовое соглашение с «Тамбовом» @fctambov68 , ставшим победителем Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2018/19. Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ.#фкармавир #впередармавир #FCA pic.twitter.com/W9GtZ0aVha — ФК «Армавир» (@fcarmavir) May 26, 2019

Защитник Сослан Таказов перешел из "Армавира" в "Тамбов", сообщает официальный твиттер одноименного клуба."Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ", – написано в заявлении пресс-службы "Армавира".