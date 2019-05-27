Сослан Таказов стал игроком "Тамбова"

Защитник Сослан Таказов перешел из "Армавира" в "Тамбов", сообщает официальный твиттер одноименного клуба.

"Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ", – написано в заявлении пресс-службы "Армавира".

Теги: Таказов Тамбов
Сегодня, 16:15
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