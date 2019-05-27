Федор Чалов: когда фанаты кричали мое имя, пошли мурашки по коже
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги сезона-2018/19.
"Не очень простой сезон для нас получился. В начале показывали не лучший футбол, затем разыгрались – ушли вторыми на зимний перерыв. Казалось, что весной должны были как обычно собрать побольше очков, но с нами что-то случилось, потеряли уверенность. В целом, сезон получился хорошим. 4-е место и Лига Европы для такой новой команды – считаю, что мы – молодцы. Самый яркий момент? Победа над "Реалом". Самый неудачный? Проигрыш от "Зенита" во втором круге. В следующем сезоне мы будем сильнее. Звание лучшего бомбардира по итогам сезона? Если бы не партнеры, то ничего бы такого не случилось. Большое спасибо одноклубникам и болельщикам. Когда они кричали мое имя после забитого гола в матче с "Крыльями Советов", то у меня пошли мурашки по коже", – цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
"Не очень простой сезон для нас получился. В начале показывали не лучший футбол, затем разыгрались – ушли вторыми на зимний перерыв. Казалось, что весной должны были как обычно собрать побольше очков, но с нами что-то случилось, потеряли уверенность. В целом, сезон получился хорошим. 4-е место и Лига Европы для такой новой команды – считаю, что мы – молодцы. Самый яркий момент? Победа над "Реалом". Самый неудачный? Проигрыш от "Зенита" во втором круге. В следующем сезоне мы будем сильнее. Звание лучшего бомбардира по итогам сезона? Если бы не партнеры, то ничего бы такого не случилось. Большое спасибо одноклубникам и болельщикам. Когда они кричали мое имя после забитого гола в матче с "Крыльями Советов", то у меня пошли мурашки по коже", – цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.