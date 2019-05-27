Сергей Прядкин: спортивная интрига в РПЛ выше, чем в других топ-лигах

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что спортивная интрига в премьер-лиге выше, чем в ведущих чемпионатах Европы."Весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной, бескомпромиссной борьбе. Как за место в еврокубках, так и за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Буквально до предпоследнего тура было непонятно, какая команда будет участвовать в стыковых матчах. У нас по сути дела каждый год новый чемпион, "Зенит" выиграл впервые с 2014-15. А в лигах повыше чемпион стабильный, как вы можете заметить. Это говорит, что интрига у нас в чемпионате хорошая, выше, чем в европейских топ-чемпионатах. Будем надеяться, что динамика будет сохранятся. С учетом возможных реформ еврокубковых очень хорошо, что сохранили шестое место в рейтинге УЕФА, нам это было очень важно", – сказал Прядкин на пресс-конференции.