Министр спорта РФ хочет, чтобы "Спартак" обрел свою игру и спокойствие

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что "Спартак" сумеет уладить внутриклубные проблемы, которые мешают команде показывать высокие результаты в чемпионате России.

"Очень хочу, чтобы "Спартак" не только обрел свою игру, но и спокойствие. Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать.

ЦСКА очень серьезно обновился. Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы", - цитирует Колобкова ТАСС.
Теги: Колобков Спартак
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