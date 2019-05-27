Министр спорта РФ хочет, чтобы "Спартак" обрел свою игру и спокойствие
Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что "Спартак" сумеет уладить внутриклубные проблемы, которые мешают команде показывать высокие результаты в чемпионате России.
"Очень хочу, чтобы "Спартак" не только обрел свою игру, но и спокойствие. Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать.
ЦСКА очень серьезно обновился. Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы", - цитирует Колобкова ТАСС.
"Очень хочу, чтобы "Спартак" не только обрел свою игру, но и спокойствие. Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать.
ЦСКА очень серьезно обновился. Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы", - цитирует Колобкова ТАСС.