"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Денисовым

"Локомотив" и капитан команды полузащитник Игорь Денисов прекратили дальнейшее сотрудничество.Решение было принято по обоюдному согласию сторон."Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - сказал гендиректор клуба Василий Кикнадзе.