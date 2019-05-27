"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Денисовым

"Локомотив" и капитан команды полузащитник Игорь Денисов прекратили дальнейшее сотрудничество.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

"Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - сказал гендиректор клуба Василий Кикнадзе.

ФК "Локомотив"
Теги: Денисов Локомотив
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