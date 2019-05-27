"Арсенал" объявил о продлении контракта с Черевченко
"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его штабом.
В него входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.
Новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.
В него входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.
Новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.