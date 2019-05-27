"Зенит" ушел в отпуск до 14 июня

В понедельник игроки и тренеры "Зенита" ушли в летний отпуск. Команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию.Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).