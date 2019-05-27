Дмитрий Селюк: Каборе жизненно необходим "Спартаку"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, у которого истекает контракт с клубом, рассказал о возможных вариантах развития карьеры футболиста.

"Конкретика по будущему Каборе уже есть, "Бешикташ" ещё в январе мог заплатить "Краснодару". Сегодня я проснулся, а они мне уже звонят. Также есть вариант и с "Фенербахче". Мы пока не торопимся, посмотрим, что и как, никаких проблем нет.

Не знаю, существует ли вариант со "Спартаком". Мы видим, как они играют. Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим таким клубам, как "Спартак", – тем более бесплатно. Хотя, может, это и является проблемой. Каборе – лидер, опытный игрок, капитан сборной, с ним молодые ребята в "Спартаке" могли бы расти. Не важно, будет это Каборе или нет, но такой игрок необходим "Спартаку" – он очень дисциплинированный, профессионал, Кононов об этом знает. Когда говорят, что ему уже 31 год, то все забывают, что Ерёменко и Попов старше его на год, а Денисов – вообще на четыре года. При этом Игорь обижается, что его в основу не поставили. Но вариант, что Каборе останется в России, существует.

Я бы хотел, чтобы Каборе остался в России, но жизнь покажет, что будет. Турецкие клубы очень конкурентоспособны по отношению к российским клубам – они предлагают условия лучше. Всё станет ясно меньше чем через две недели. В Турции до 3-4-го числа идёт Рамадан, поэтому пока они не подписывают контракты", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Каборе Спартак
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