Игорь Денисов: благодарю всех, кто был рядом. И особенно Семина

Полузащитник Игорь Денисов прокомментировал свой уход из "Локомотива".

"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа", - передает слова Денисова пресс-служба клуба.
Теги: Денисов Семин Локомотив
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