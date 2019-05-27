Игорь Денисов: благодарю всех, кто был рядом. И особенно Семина
Полузащитник Игорь Денисов прокомментировал свой уход из "Локомотива".
"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.
Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа", - передает слова Денисова пресс-служба клуба.
"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.
Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа", - передает слова Денисова пресс-служба клуба.