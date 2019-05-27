Илья Геркус: было честью работать с таким большим футбольным мастером, как Денисов

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус обратился к полузащитнику Игорю Денисову, который сегодня покинул клуб.

"Спасибо, Игорь! Для меня было большой удачей и честью работать вместе с таким искренним и порядочным человеком, огромным профессионалом и большим футбольным мастером, настоящим чемпионом и капитаном!" — написал Геркус в инстаграме.

Теги: Геркус Денисов Локомотив
Сегодня, 21:23
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