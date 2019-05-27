Анатолий Мещеряков: Денисов ушел, Фернандеш подвис? Никто не может повернуть время вспять…

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ушел от ответа на вопрос о новом контракте полузащитника Мануэла Фернандеша.

– По Фернандешу приняли решение?

– Когда и если – вы все узнаете. Это наша политика. Системный подход в клубе. Контракты любят тишину.

– Получается, что ключевые игроки команды в чемпионском сезоне теперь оказались клубу не нужны. Денисов ушел, Фернадеш подвис…

– А можно я вам другой пример приведу? Серхио Рамос может уйти из "Реала", Роналду уже ушел. Жизнь меняется. Ребята, это профессиональный спорт. Я хочу сказать Денисову огромное спасибо. Но никто не может повернуть время вспять…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Денисов Фернандеш Локомотив
Сегодня, 22:15
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