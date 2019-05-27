Президент "Тамбова": задачи перед командой стоят простые - попадание в Лигу Европы
Перед новичком российской Премьер-лиги "Тамбовом" стоят серьезные задачи в дебютном сезоне. Заместитель главы администрации области и президент клуба Арсен Габуев заявил, что команда должна попасть в Лигу Европы.
"Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет российская Премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков. Задачи перед ФК "Тамбов" стоят простые — попадание в Лигу Европы", - цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.
"Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет российская Премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков. Задачи перед ФК "Тамбов" стоят простые — попадание в Лигу Европы", - цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.