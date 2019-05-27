Сергей Прядкин: для российских клубов реформа еврокубков - это минус
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о предстоящей реформе еврокубков, которую в настоящий момент прорабатывает УЕФА.
"Реформа еврокубков для нас – это минус. Я был на двух заседаниях, Чеферин сказал, что всё обсуждается, решений пока нет. В том виде, в котором всё представлено, – для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Лига выразит свою позицию 6 июня", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
"Реформа еврокубков для нас – это минус. Я был на двух заседаниях, Чеферин сказал, что всё обсуждается, решений пока нет. В том виде, в котором всё представлено, – для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Лига выразит свою позицию 6 июня", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".