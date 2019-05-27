Сергей Прядкин: для российских клубов реформа еврокубков - это минус

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о предстоящей реформе еврокубков, которую в настоящий момент прорабатывает УЕФА.

"Реформа еврокубков для нас – это минус. Я был на двух заседаниях, Чеферин сказал, что всё обсуждается, решений пока нет. В том виде, в котором всё представлено, – для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Лига выразит свою позицию 6 июня", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
Теги: Прядкин
Сегодня, 07:29
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