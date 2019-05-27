Гастон Силва входит в сферу интересов "Краснодара"
Защитник аргентинского "Индепендьенте" Гастон Силва может стать футболистом "Краснодара", сообщает Grupo La Provincia.
Помимо российского клуба игроком интересуется испанская "Гранада", за которую он ранее выступал.
25-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Индепендьенте" во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.
Помимо российского клуба игроком интересуется испанская "Гранада", за которую он ранее выступал.
25-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Индепендьенте" во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.