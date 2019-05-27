Федор Чалов: слышал про интерес "Барселоны" - это смешно
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об интересе со стороны иностранных клубов.
"Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про "Барселону". Как отреагировал? Это смешно", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
"Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про "Барселону". Как отреагировал? Это смешно", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".