Федор Чалов: слышал про интерес "Барселоны" - это смешно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об интересе со стороны иностранных клубов.

"Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про "Барселону". Как отреагировал? Это смешно", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов ЦСКА Барселона
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