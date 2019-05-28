Александр Дюков: в ближайшее время закончим проверку матча "Чайка" – "Черноморец". Будут вынесены санкции
Президент РФС Александр Дюков рассказал о ходе расследования обстоятельств матча ПФЛ "Чайка" – "Черноморец", характер которого может быть неспортивным.
"Как вы знаете, нами была получена информация, что на результат мачта оказано влияние. Матч имел характер договорного. Начата внутренняя служебная проверка. По полученным результатам направили заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка по факту оказания противоправного влияния. В ближайшее время мы закончим свою внутреннюю проверку – в конце этой недели или в начале следующей. С большой долей вероятности можем говорить, что скорее всего будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, причастны к оказанию противоправного влияния на результат матча", - цитирует Дюкова "СЭ".
"Как вы знаете, нами была получена информация, что на результат мачта оказано влияние. Матч имел характер договорного. Начата внутренняя служебная проверка. По полученным результатам направили заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка по факту оказания противоправного влияния. В ближайшее время мы закончим свою внутреннюю проверку – в конце этой недели или в начале следующей. С большой долей вероятности можем говорить, что скорее всего будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, причастны к оказанию противоправного влияния на результат матча", - цитирует Дюкова "СЭ".