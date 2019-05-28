Решение о лимите на легионеров может быть принято на следующей неделе
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о ситуации с изменением лимита на легионеров в РПЛ.
"Мы понимаем, что клубам, чтобы не потерять летнее трансферное окно, нужно решение уже сейчас. Но решение о переносе утверждения лимита было принято по инициативе клубов. РФС сейчас консультируется с руководством клубов РПЛ. Есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться.
Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь следующего заседания исполкома, который планируется на третью декаду июня. Думаю, на следующей неделе или через неделю мы проведем еще один исполком и обсудим этот вопрос", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
"Мы понимаем, что клубам, чтобы не потерять летнее трансферное окно, нужно решение уже сейчас. Но решение о переносе утверждения лимита было принято по инициативе клубов. РФС сейчас консультируется с руководством клубов РПЛ. Есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться.
Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь следующего заседания исполкома, который планируется на третью декаду июня. Думаю, на следующей неделе или через неделю мы проведем еще один исполком и обсудим этот вопрос", - цитирует Дюкова Sport24.ru.