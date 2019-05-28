Работа тренеров молодежки "Спартака" признана положительной

Совет директоров "Спартака" на сегодняшнем заседании положительно оценил работу тренерского штаба молодежной команды красно-белых, рассказал главный тренер молодежки Алексей Лунин.

"Отчитались по своей работе, она признана положительной", - цитирует Лунина Sport24.

В сезоне-2018/19 "Спартак" финишировал вторым в таблице молодежного первенства клубов РПЛ, отстав на 10 очков от ставшего чемпионом ЦСКА.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:07
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