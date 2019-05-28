Президент ФНЛ: будем изучать новые требования РПЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о командах, которые получили повышение в классе и покинули первый дивизион, а также о новых участниках лиги.– Сегодня губернатор встречался с командой. Что он им сказал? Не выигрывайте стыковые матчи? Поэтому то, что вы озвучили – это ваша версия. Команда потеряла пять ведущих футболистов и не корректно так говорить по отношению к ребятам и болельщикам.– РПЛ и ФНЛ не первый год участвуют в лицензировании клубов. Сейчас РПЛ ввел дополнительные требования. Мы их изучим, и будем стремиться к этому. А как мы можем влиять? Я же не могу построить всем стадионы как к чемпионату мира. Мы понимаем, что есть устаревшие объекты, например, во Владивостоке, или Тамбове сейчас, остались считанные единицы, но и там не настолько ужасно.Просто человек привыкает к хорошему и после Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи, тяжело перестроиться. Например, в Хабаровске после премьер-лиги другой стадион. Там козырек строят. Видно, что стадион ухоженный. В Армавире построили новую арену. Примеров много и ФНЛ также в этом участвует.– Все клубы проходят лицензирование: "Нефтехимик" и московское "Торпедо" сразу получили лицензии, а у "Чайки" и "Текстильщика" нет лицензий. Они приводят критерии в соответствие с требованиями и скоро будет понятно, что получится.