Лучший бомбардир в истории "Уфы" Игбун близок к переезду в Китай
Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун получил щедрое предложение из Китая.
Стороны достигли договоренности, и этим летом 28-летний нигерийский футболист переедет в китайскую Суперлигу.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в ответ на вопрос о будущем Игбуна воздержался от комментариев. "У нас впереди еще две игры, без комментариев, всего доброго", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Стороны достигли договоренности, и этим летом 28-летний нигерийский футболист переедет в китайскую Суперлигу.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в ответ на вопрос о будущем Игбуна воздержался от комментариев. "У нас впереди еще две игры, без комментариев, всего доброго", - цитирует Газизова Sport24.ru.