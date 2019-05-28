Лучший бомбардир в истории "Уфы" Игбун близок к переезду в Китай

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун получил щедрое предложение из Китая.

Стороны достигли договоренности, и этим летом 28-летний нигерийский футболист переедет в китайскую Суперлигу.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в ответ на вопрос о будущем Игбуна воздержался от комментариев. "У нас впереди еще две игры, без комментариев, всего доброго", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Теги: Игбун Уфа
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