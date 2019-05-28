Защитник "Уфы" Круговой выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Уфы" Данил Круговой пропустит месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который случился на матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1), сообщает официальный твиттер башкирского клуба.Из-за повреждения Круговой не сможет помочь команде в предстоящих стыковых матчах за право остаться в РПЛ с "Томью" (30 мая и 2 июня).[media=https://twitter.com/UfaFc/status/1133342933674090497]