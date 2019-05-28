Защитник "Уфы" Круговой выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Уфы" Данил Круговой пропустит месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который случился на матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1), сообщает официальный твиттер башкирского клуба.

Из-за повреждения Круговой не сможет помочь команде в предстоящих стыковых матчах за право остаться в РПЛ с "Томью" (30 мая и 2 июня).

[media=https://twitter.com/UfaFc/status/1133342933674090497]
Теги: Круговой Уфа
Сегодня, 16:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама