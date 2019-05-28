Павел Погребняк согласился продолжить карьеру в "Урале"

Президент "Урала" Григорий Иванов подвел итоги сезона и рассказал о ситуации с контрактами главного тренера Дмитрия Парфенова и нападающего Павла Погребняка.

"Я думаю, что мы должны были быть выше. Неудачно начали, у нас не получилось начало чемпионата, а потом набрали свои очки. Мы все время хорошо играли, кроме интервала в "Уфе" и с "Динамо". А так, старались показывать хороший футбол. Я доволен командой, недоволен результатом. Хотя в этом году мы заняли место выше и двигаемся вперед.

Получилось так, как получилось. Мы могли бы быть выше. Многие команды, которые нас опередили, не все были лучше нас, и мы должны были с ними играть на равных.

Начали мы так, потому что пришел новый тренер, летняя пауза была маленькая. Я думаю, что вторую часть чемпионата мы провели хорошо. По пятибалльной шкале оценил бы нас на «четыре».

Контракт Парфенова? У нас с ним такая договоренность — сколько хочет, столько и может работать. Что касается контрактов игроков, то я думаю, что с Пашей Погребняком мы договоримся. Он дал свое согласие.

Стадион пока принадлежит "СпортИну", поэтому когда будет принадлежать области, тогда и будем думать, когда разбирать временные конструкции. Может, в зиму уйдем.

Цель — попасть в еврокубки? Мы не будем ставить цели, мы будем играть в хороший футбол, и как получится, так получится", - цитирует Иванова Sport24.ru/
Теги: Погребняк Урал
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