"Спартак" сменит директора по безопасности

В ближайшее время покинет свой пост директор красно-белых по безопасности Евгений Мележиков.С высокой болей вероятности вслед за ним проследуют глава проекта "Спартак медиа" Ирина Разинькина, и начальник медицинского департамента Михаил Вартапетов. При этом на днях официальное заявление об увольнении написал бывший вице-президент клуба Наиль Измайлов.