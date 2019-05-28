Михаил Ефремов о Кононове: коней на переправе не меняют
Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров "Спартака" оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
"Та игра, которую показал "Спартак" в конце чемпионата, меня расстроила. Но коней на переправе не меняют. Руководство верит в Кононова? На то оно и руководство, чтобы верить. А я не верю, я надеюсь", - цитирует Ефремова "Чемпионат.сом".
"Та игра, которую показал "Спартак" в конце чемпионата, меня расстроила. Но коней на переправе не меняют. Руководство верит в Кононова? На то оно и руководство, чтобы верить. А я не верю, я надеюсь", - цитирует Ефремова "Чемпионат.сом".