В течение ближайшей недели Илья Геркус проведет консультации с руководством "Динамо" и банка ВТБ.Геркус в декабре покинул пост гендиректора "Локомотива". Функционал и возможный пост менеджера в руководстве бело-голубых не определены, как и нет решение о его приходе в клуб – речь пока идет о консультациях.В бытность Геркуса руководителем "Локомотива" команда клуба вернула себе чемпионский титул и завоевала Кубок страны.