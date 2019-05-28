Рауль Рианчо: за 6 матчей у руля "Спартака" у меня появилось немного седины

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что у него появились седые волосы за время работы с красно-белыми.– Да. Он умер в прошлом году в 88 лет. Папа был очень важен для нашей семьи. Отец был идолом для меня. Именно он воспитал меня и сформировал мой характер. Я такой, какой есть, благодаря ему. Он дал мне много уроков, но самый главный – не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы сделали с тобой. Он очень гордился моими успехами в футболе. Я стал тренером, не будучи профессиональным игроком. Это очень тяжело, но и двойное удовольствие. Бывшему футболисту могут доверить команду даже без тренерского образования.Раньше в Испании только бывшие игроки становились тренерами. Сейчас ситуация немного поменялась. То, что ты был хорошим футболистом, еще не означает, что станешь классным тренером.Я много учился. Практически полжизни провел в университете. Я – учитель младших классов, преподаватель физической культуры и спортивной психологии. У меня есть Pro-диплом УЕФА. Работал в "Спартаке", помогал Реброву в "Динамо" и Шевченко в сборной Украины. Для отца это была большая радость.