Mash: Глушаков хочет получить от "Спартака" 109 миллионов рублей наличными

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков хочет получить гонорар в размере 1,5 миллиона евро за расторжение контракта.Как сообщает Телеграм-канал Mash, футболисту положено 3 миллиона евро, однако он хочет получить 1,5 миллиона, но наличными, чтобы не делиться с женой, с которой Глушаков разводится. В этом случае он сможет не платить алименты Дарье.