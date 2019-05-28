Mash: Глушаков хочет получить от "Спартака" 109 миллионов рублей наличными

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков хочет получить гонорар в размере 1,5 миллиона евро за расторжение контракта.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, футболисту положено 3 миллиона евро, однако он хочет получить 1,5 миллиона, но наличными, чтобы не делиться с женой, с которой Глушаков разводится. В этом случае он сможет не платить алименты Дарье.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:34
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