Sport Inside: руководство "Спартака" одобрило трансфер Николая Комличенко

Совет Директоров "Спартака" одобрил покупку форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает телеграмм-канал Sport Inside.

Комличенко был признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии. В минувшем сезоне он забил 28 голов и отдал 7 голевых пасов в 32-х матчах.
Теги: Комличенко Спартак
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