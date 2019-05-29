Sport Inside: руководство "Спартака" одобрило трансфер Николая Комличенко

Совет Директоров "Спартака" одобрил покупку форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает телеграмм-канал Sport Inside.Комличенко был признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии. В минувшем сезоне он забил 28 голов и отдал 7 голевых пасов в 32-х матчах.