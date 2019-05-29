"Спартак" может приобрести шведского вингера Айеша

"Спартак" заинтересован в услугах полузащитника "Эстерсунда" Хосама Айеша, сообщает "Чемпионат.сом".

Кроме того "Спартак" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Брюгге" Хансу Ванакену. Сейчас это одна из приоритетных трансферных целей московского клуба. 26-летний бельгиец в минувшем сезоне провёл в общей сложности 50 матчей, забив 17 мячей и выполнив 19 голевых передач.
Теги: Спартак Айеш
Сегодня, 14:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама