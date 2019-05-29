"Спартак" может приобрести шведского вингера Айеша
"Спартак" заинтересован в услугах полузащитника "Эстерсунда" Хосама Айеша, сообщает "Чемпионат.сом".
Кроме того "Спартак" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Брюгге" Хансу Ванакену. Сейчас это одна из приоритетных трансферных целей московского клуба. 26-летний бельгиец в минувшем сезоне провёл в общей сложности 50 матчей, забив 17 мячей и выполнив 19 голевых передач.
Кроме того "Спартак" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Брюгге" Хансу Ванакену. Сейчас это одна из приоритетных трансферных целей московского клуба. 26-летний бельгиец в минувшем сезоне провёл в общей сложности 50 матчей, забив 17 мячей и выполнив 19 голевых передач.