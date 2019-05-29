Адвокат Глушакова назвал ложью информацию о финансовых требованиях игрока к "Спартаку"
Адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала информацию, согласно которой футболист намерен получить компенсацию в 1,5 млн евро за разрыв контракта с клубом наличными.
"Мы уже привыкли к сливам неправдивой информации со стороны оппонентов на одних и тех же ресурсах. Но здесь они превзошли сами себя.
Конечно же, вся информация о финансовых требованиях Дениса к "Спартаку" – полнейшая ложь. И в клубе вам могут это подтвердить", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".
"Мы уже привыкли к сливам неправдивой информации со стороны оппонентов на одних и тех же ресурсах. Но здесь они превзошли сами себя.
Конечно же, вся информация о финансовых требованиях Дениса к "Спартаку" – полнейшая ложь. И в клубе вам могут это подтвердить", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".