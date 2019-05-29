Александр Медведев прокомментировал упразднение в "Зените" должности президента

Александр Медведев прокомментировал тот факт, что клуб упразднил должность президента и теперь он является генеральным директором петербургского клуба.

"С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.

Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства", - цитирует Медведева "Чемпионат.сом".
Теги: Медведев Зенит
Сегодня, 17:03
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