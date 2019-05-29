Гильерме хочет получить бонус в размере 3 млн евро за продление контракта с "Локомотивом"

Стали известны некоторые подробности по поводу продления контракта с "Локомотивом" вратаря Гильерме.

Так, как сообщает "Спорт-Экспресс", футболист хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год. Руководство клуба пока не готово принять условия футболиста.
Теги: Гильерме Локомотив
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