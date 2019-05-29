Победитель Кубка "Матч Премьер" получит 100 тысяч долларов
Генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев сообщил, что победитель летнего супертурнира в Австрии между российскими клубами получит 100 тысяч долларов.
В турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".
По словам Гордеева:
– организаторы компенсируют клубам нахождение в Австрии;
– турнир пройдет по той же круговой схеме (каждый сыграет с каждым), что и аналогичный турнир в Катаре, который состоялся в январе этого года (в нем участвовали "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов");
– все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ";
– денежный приз получит только победитель – он составит 100 тысяч долларов.
"Спорт-Экспресс"
В турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".
По словам Гордеева:
– организаторы компенсируют клубам нахождение в Австрии;
– турнир пройдет по той же круговой схеме (каждый сыграет с каждым), что и аналогичный турнир в Катаре, который состоялся в январе этого года (в нем участвовали "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов");
– все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ";
– денежный приз получит только победитель – он составит 100 тысяч долларов.
"Спорт-Экспресс"