Председатель совета директоров "Локомотива": мы настроены на максимальное омоложение команды

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал трансферных планах клуба.

— "Локомотив" расстался с 35-летними полузащитниками Денисовым и Михаликом. Это связано с омоложением команды?

— Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть.

Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.

"Известия"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 09:21
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