Председатель совета директоров "Локомотива": мы настроены на максимальное омоложение команды

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал трансферных планах клуба.— Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть.Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.