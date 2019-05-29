Председатель совета директоров "Локомотива": мы настроены на максимальное омоложение команды
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал трансферных планах клуба.
— "Локомотив" расстался с 35-летними полузащитниками Денисовым и Михаликом. Это связано с омоложением команды?
— Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть.
Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.
"Известия"
— "Локомотив" расстался с 35-летними полузащитниками Денисовым и Михаликом. Это связано с омоложением команды?
— Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть.
Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.
"Известия"