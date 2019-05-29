Нужна ли "Томи" премьер-лига? "Уфа" и "Крылья" попробуют остаться в элите
Самара, которую весной настигла эпидемия травм, едет в Нижний Новгород, где тренирует отец Дениса Черышева, а команда Евсеева начнёт против непонятно насколько мотивированных сибиряков дома
Удивительное совпадение, но эпоха «Уфы» в российской премьер-лиге началась со стыков с «Томью». На тот момент башкирская команда проводила в ФНЛ только второй сезон в своей истории, но заняла четвёртое место. В очных матчах с «Томью» подопечные Коновалова (тогдашнего наставника «горожан») уничтожили сибирский клуб и вышли в элитный дивизион.
И с тех пор «Уфа» из него не вылетала. Но вдруг история на этот раз окажется цикличной, и «Томь» опустит вниз тех, кому она когда-то разрешила подняться?
Всё может быть, но верится в это с трудом. Всё дело в том, что не совсем понятно, насколько отчаянно будет биться «Томь» за выход в премьер-лигу.
- В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири, – сказал губернатор Томской области и по совместительству президент «Томи» Сергей Жвачкин когда стало понятно, что клуб, скорее всего, не избежит места в стыках.
После того, как пошла масса возмущений, мол, а как же спортивная составляющая, генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова разъяснила:
- Футболисты понимают, что стыковые матчи — шанс для них, они хотят показать спортивный результат, никто их не останавливает. «Томь» будет играть на победу, как и во всех матчах.
Пока рано говорить о том, что будет в случае, если клуб завоюет путевку в премьер-лигу, шкуру неубитого медведя сейчас делить не нужно, - сказала Смирнова.
Не совсем понятно, о чём идёт речь. То есть «Томь» может отказаться от повышения в случае победы и тогда «Уфа» останется в премьер-лиге? Да уж легче просто тихо проиграть башкирцам. Мороки будет меньше.
В любом случае выходит, что оказавшейся ниже «Уфе» достался более выгодный соперник.
Но будет ли этого достаточно, чтобы «Уфа» сохранила прописку? С Евсеевым пропало чувство утомительной безнадёги, но команда всё равно много и глупо пропускает, а впереди башкирская команда традиционно инертна. А забить «Томи» будет крайне сложно – сибиряки пропустили меньше всех в ФНЛ в этом сезоне.
Другое дело, что и в атаке у команды дела так себе.
С одной стороны, то самое чувство безнадёги пропало, но, судя по комментариям Евсеева, в команде ещё не всё в порядке
В любом случае у башкирцев остаётся преимущество. Во-первых, из такой поддержки
Во-вторых, что ни говори, а класс у команды премьер-лиги всегда выше. Пусть этот фактор срабатывает не каждый раз. Например, такого игрока как Слай у сибиряков совершенно точно нет.
Самара оказалась выше «Уфы» в турнирной таблице, но вообще «Крылья» этой весной не вывозят от слова совсем. Последние туры даже главный неудачник лиги «Енисей», уже вылетевший на тот момент, не выглядел на поле так беспомощно.
За семь матчей у волжан только одна ничья (как раз с «Уфой»). Остальное – поражения. Божович винит во всём массу травмированных. Это, конечно, чистая правда, «Крылья» играют без своих лидеров – не было и не будет на стыковые матчи ни Корниленко, ни лучшего бомбардира Канунникова, ни Джано, ни Самедова.
Но всё-таки всему есть предел. Упираться на поле можно и без сильнейших. Унизительное поражение в финальном туре от ЦСКА (0:6) сам Божович назвал позором.
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов, работу которого в этом сезоне красочно иллюстрируют результаты, уже как будто стелет соломку:
- Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок, в них возможно все. Например, в прошлом сезоне «Тосно» выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в «Ростове», так что на собственном опыте знаю, как это тяжело, - сказал Шикунов.
Насчёт будущего Божовича в «Крыльях» теперь нет уверенности и в случае победы в стыках. Отставка Божовича, по сведениям «Матч ТВ», возможна и в случае успеха.
Спасение Самары может оказаться в том, что и «Нижний Новгород» не выглядит по-настоящему мощным клубом даже для уровня ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева ровно через матч оступается.
Главное в этой паре, что нейтральным болельщикам в любом случае не придётся расстраиваться. И в Нижнем Новгороде, и в Самаре прекрасные стадионы, построенные к Чемпионату мира. Так что наследством турнира РПЛ всё равно будет пользоваться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: rosregistr.ru, fctomtomsk.ru/Дмитрий Шуба, РИА Новости / Виталий Тимкив, официальный сайт премьер-лиги
«Уфа» - «Томь»
Четверг, 17:00. Матч Премьер
Четверг, 17:00. Матч Премьер
Удивительное совпадение, но эпоха «Уфы» в российской премьер-лиге началась со стыков с «Томью». На тот момент башкирская команда проводила в ФНЛ только второй сезон в своей истории, но заняла четвёртое место. В очных матчах с «Томью» подопечные Коновалова (тогдашнего наставника «горожан») уничтожили сибирский клуб и вышли в элитный дивизион.
И с тех пор «Уфа» из него не вылетала. Но вдруг история на этот раз окажется цикличной, и «Томь» опустит вниз тех, кому она когда-то разрешила подняться?
Всё может быть, но верится в это с трудом. Всё дело в том, что не совсем понятно, насколько отчаянно будет биться «Томь» за выход в премьер-лигу.
- В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири, – сказал губернатор Томской области и по совместительству президент «Томи» Сергей Жвачкин когда стало понятно, что клуб, скорее всего, не избежит места в стыках.
После того, как пошла масса возмущений, мол, а как же спортивная составляющая, генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова разъяснила:
- Футболисты понимают, что стыковые матчи — шанс для них, они хотят показать спортивный результат, никто их не останавливает. «Томь» будет играть на победу, как и во всех матчах.
Пока рано говорить о том, что будет в случае, если клуб завоюет путевку в премьер-лигу, шкуру неубитого медведя сейчас делить не нужно, - сказала Смирнова.
Не совсем понятно, о чём идёт речь. То есть «Томь» может отказаться от повышения в случае победы и тогда «Уфа» останется в премьер-лиге? Да уж легче просто тихо проиграть башкирцам. Мороки будет меньше.
В любом случае выходит, что оказавшейся ниже «Уфе» достался более выгодный соперник.
Но будет ли этого достаточно, чтобы «Уфа» сохранила прописку? С Евсеевым пропало чувство утомительной безнадёги, но команда всё равно много и глупо пропускает, а впереди башкирская команда традиционно инертна. А забить «Томи» будет крайне сложно – сибиряки пропустили меньше всех в ФНЛ в этом сезоне.
Другое дело, что и в атаке у команды дела так себе.
С одной стороны, то самое чувство безнадёги пропало, но, судя по комментариям Евсеева, в команде ещё не всё в порядке
В любом случае у башкирцев остаётся преимущество. Во-первых, из такой поддержки
Во-вторых, что ни говори, а класс у команды премьер-лиги всегда выше. Пусть этот фактор срабатывает не каждый раз. Например, такого игрока как Слай у сибиряков совершенно точно нет.
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»
Четверг, 19:00. Матч Премьер
Четверг, 19:00. Матч Премьер
Самара оказалась выше «Уфы» в турнирной таблице, но вообще «Крылья» этой весной не вывозят от слова совсем. Последние туры даже главный неудачник лиги «Енисей», уже вылетевший на тот момент, не выглядел на поле так беспомощно.
За семь матчей у волжан только одна ничья (как раз с «Уфой»). Остальное – поражения. Божович винит во всём массу травмированных. Это, конечно, чистая правда, «Крылья» играют без своих лидеров – не было и не будет на стыковые матчи ни Корниленко, ни лучшего бомбардира Канунникова, ни Джано, ни Самедова.
Но всё-таки всему есть предел. Упираться на поле можно и без сильнейших. Унизительное поражение в финальном туре от ЦСКА (0:6) сам Божович назвал позором.
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов, работу которого в этом сезоне красочно иллюстрируют результаты, уже как будто стелет соломку:
- Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок, в них возможно все. Например, в прошлом сезоне «Тосно» выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в «Ростове», так что на собственном опыте знаю, как это тяжело, - сказал Шикунов.
Насчёт будущего Божовича в «Крыльях» теперь нет уверенности и в случае победы в стыках. Отставка Божовича, по сведениям «Матч ТВ», возможна и в случае успеха.
Спасение Самары может оказаться в том, что и «Нижний Новгород» не выглядит по-настоящему мощным клубом даже для уровня ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева ровно через матч оступается.
Главное в этой паре, что нейтральным болельщикам в любом случае не придётся расстраиваться. И в Нижнем Новгороде, и в Самаре прекрасные стадионы, построенные к Чемпионату мира. Так что наследством турнира РПЛ всё равно будет пользоваться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: rosregistr.ru, fctomtomsk.ru/Дмитрий Шуба, РИА Новости / Виталий Тимкив, официальный сайт премьер-лиги